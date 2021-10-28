28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского лесного комплекса с 2006 года вырос в два раза, сообщил заместитель премьер-министра Юрий Назаров во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Модернизация деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий "Беллесбумпрома" оказала положительное влияние на эффективность работы лесного комплекса в целом. Объемы переработки деловой древесины в стране с 2006 года выросли более чем в 1,5 раза и достигли в 2020 году 18,5 млн куб.м. Экспорт продукции всего лесного комплекса вырос в 2 раза - до $2,4 млрд. Выросли и объемы переработки макулатуры", - сказал Юрий Назаров.

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