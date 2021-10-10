Экспорт белорусского продовольствия в этом году может превысить $6 млрд - Богданов

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские сельхозпроизводители и переработчики планируют превысить цифру в $6 млрд белорусского продовольственного экспорта. Об этом сообщил в эфире телеканала СТВ заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, сообщает БЕЛТА.

По словам Алексея Богданова, за 8 месяцев этого года Беларусь экспортировала в различные страны свою сельхозпродуцию на $4,1 млн. Это на 10,8% больше, чем в прошлом году. "Планируем по итогам года превысить цифру в $6 млрд белорусского продовольственного экспорта", - сказал он.

Относительно возможного влияния европейских санкций замминистра отметил, что Беларусь давно "диверсифицировала свой внешнеторговый пакет таким образом, чтобы невозможно было какой-то стране против нас что-то сделать". "И никакие санкции на нас не повлияют", - убежден Алексей Богданов. Он привел примечательную статистику: поставки белорусского продовольствия в ЕС выросли на 43%.

Кроме того, сейчас активно развивается направление стран СНГ, азиатский вектор. В этом году, в сравнению с прошлым, на 40% прибавил экспорт в Китай (поставлено на $216 млн).

Замминистра недавно вернулся из Владивостока, где в течение недели проводится фестиваль "Дни Республики Беларусь в Приморском крае". На главной площади Владивостока выставили коммунальную, сельскохозяйственную и строительную технику машиностроительных заводов. Были организованы культурная программа, спортивные мероприятия. Свою продукцию жителям и гостям города предложили и производители продуктов питания. Продукты питания представили 11 отечественных предприятий, в том числе кондитерские, молокоперерабатывающие, мясокомбинаты.

"Это мероприятие было направлено на то, чтобы жители могли попробовать товар. Эффект, думаю, будет взрывным. И мы увеличим объемы поставок в разы в этот дальневосточный регион", - сказал Алексей Богданов.

Еще в прошлом году, по его словам, поставки продукции в этот регион выросли на 60-63%, экспортировано продовльствия на сумму более $2,1 млн. При этом преобладала молочная продукция.

В последнее время увеличивается взаимодействие с крупными и локальными торговыми сетями (например, Кобринский масосырзавод договорился о поставках сухих смесей для производства мягкого мороженого, которое подается через фризеры в торговых сетях), расширяется ассортимент представленных в Приморье белорусских товаров.

"За 8 месяцев мы уже достигли прошлогоднего уровня - $2 млн, э то на 34% больше, чем в целом за весь прошлый год, - отметил Алексей Богданов. - Объемы дальше будут кратно расти".

В целом по России на этот год стоит задача сохранить объемы поставок на уровне прошлого года.-0-