Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре 2019 года вырос на 4% до $5 млрд

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские предприятия в январе - ноябре 2019 года экспортировали сельскохозяйственную продукцию и продукты питания на сумму порядка $4,99 млрд, что на 4% больше показателя за аналогичный период 2018 года, сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

География экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания за 11 месяцев 2019 года охватила 99 стран против 95 в соответствующем периоде 2018 года. В том числе молоко и молокопродукты поставлялись в 56 стран, мясо и мясопродукты - в 22 страны. Перечень освоенных стран в 2019 году пополнился 12 новыми: Афганистан, Ангола, Гвинея, Кения, Мавритания, Уганда, Белиз, Куба, Уругвай, Люксембург, Албания, Босния и Герцеговина. По итогам работы за 2019 год ожидается экспорт в объеме $5,49 млрд (104,2% к уровню 2018-го).

Предприятия Беларуси в январе - ноябре поставили молочную продукцию на шесть новых рынков Азии: в Индонезию (сухое обезжиренное и цельное молоко, сухая молочная сыворотка), Афганистан (сухое обезжиренное молоко и сухая молочная сыворотка), Таиланд (сухая молочная сыворотка), Индию (сухая молочная сыворотка), Тайвань (прочая молочная сыворотка), Республику Корея (сыры, масло животное, молоко и сливки несгущенные, сухая молочная и прочая молочная сыворотка).

Доля Российской Федерации в общем объеме экспорта по сравнению с 11 месяцами 2018 года снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 78,2%, или $3,9 млрд. Доля стран СНГ (без России) увеличилась на 0,5 процентных пункта - 11,5% ($577,4 млн), стран дальнего зарубежья - на 0,4 процентных пункта и составила 10,3% ($513,1 млн).

Доля Китая составила 2,3% и выросла на 0,7 процентных пункта. При этом доля КНР в экспорте в страны дальнего зарубежья составила 22,3% (против 15,8% в аналогичном периоде 2018 года). Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на китайский рынок за январь - ноябрь 2019 года достиг $114,4 млн (плюс 52,6%). По итогам работы за 2019 год ожидается экспорт в объеме более $120 млн (рост на 52%).

Среди стран дальнего зарубежья основной объем экспорта продовольствия приходится на государства Европейского союза - 44%. Он составил $220,02 млн, что на 2,1% больше, чем в январе - ноябре 2018-го. Основными импортерами являются Литва ($84,3 млн), Польша - ($46,9 млн), Германия ($25,9 млн), Латвия ($15,9 млн), Нидерланды ($12,6 млн), Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии ($8,03 млн), Бельгия ($7,17 млн). В январе - ноябре 2019 года продовольственная продукция поставлялась в 21 страну Европейского союза.

В страны Азии и Океании, которые занимают 33% в экспорте в страны дальнего зарубежья, за 11 месяцев поставлено сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на $169,5 млн (120,7% к январю - ноябрю 2018 года). Основные потоки экспорта продовольствия направлены в Китай - $114,4 млн, Грузию - $10,6 млн, Вьетнам - $8,9 млн, Японию - $3,14 млн, Израиль - $4,3 млн, Филиппины - $3,2 млн, Йемен - $1,2 млн.

Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания в страны Африки сложился на уровне $4,06 млн. Беларусь освоила шесть новых африканских рынков: Бенин, Кения, Ливия, Мавритания, Уганда и Судан. Основными импортерами являются Египет - $1,42 млн (рост экспорта в 2,9 раза в сравнении с аналогичным периодом 2018 года), Ливия - $1,03 млн, Ангола - $0,55 млн, Бенин - $0,54 млн.

В страны Америки и Карибского бассейна экспортировано продовольствия на сумму $6,28 млн. Соединенные Штаты Америки являются основным импортером белорусского продовольствия, на их долю приходится 82% экспорта ($5,13 млн). По сравнению с анализируемым периодом 2018 года сельхозпродукция и продукты питания поставлена на три новых рынка стран Америки и Карибского бассейна: Белиз, Кубу и Уругвай.-0-