Экспорт белорусского продовольствия в январе-ноябре вырос на 16%

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь - ноябрь 2021 года вырос на 16%, за рубеж поставлено товаров на сумму $6,034 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Прирост валютной выручки составил $832 млн. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет", - рассказали в пресс-службе.

Белорусское продовольствие в январе - ноябре поставлялось в 106 стран мира. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 12%. В страны дальнего зарубежья, по сравнению с соответствующим периодом 2020 года, поставки увеличились на 41,8%, в том числе в страны Азии и Океании - на 39,3%, ЕС - на 43,6%, Америки и Карибского бассейна - на 58,4%. Экспорт продовольствия в КНР вырос на 39,5%.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 10,4%, мяса и мясопродуктов - на 17,4%, рыбы и рыбной продукции - на 25,7%, яйца - на 38,1%, картофеля и продуктов его переработки - на 53,6%, овощей и грибов - на 14,8%, масла рапсового - на 81,3%, вод и алкогольных напитков - на 6,7%, шоколада и продуктов, содержащих какао, - на 36,6%.-0-