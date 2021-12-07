Экспорт белорусского продовольствия в январе-октябре вырос на 14,1%

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за январь - октябрь 2021 года вырос на 14,1%, за рубеж поставлено товаров на сумму около $5,4 млрд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Минсельхозпрода.

"Белорусское продовольствие в январе - октябре поставлялось в 106 стран. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 10,4%, в страны Азии и Океании - на 33,4%, ЕС - на 41,4%, Америки и Карибского бассейна - на 56,5%, страны Африки - на 9,7%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 32,9%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 38,3%", - рассказали в Минсельхозпроде.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 8,9%, говядины - на 16,5%, колбасных изделий - на 34%, рыбы и рыбной продукции - на 25,2%, яиц - на 35,8%, картофеля - на 57%, масла рапсового - на 79,3%.-0-