2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского продовольствия в январе-сентябре вырос на 12,6%. Об этом сообщил сегодня во время пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"По оперативным данным Белстата, за 9 месяцев текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 12,6% и превысил цифру $4,7 млрд. За 8 месяцев этого года был рост на 10,8%, таким образом динамика улучшилась на 1,8 процентных пункта. Поступление валютной выручки за 9 месяцев увеличилось на $529 млн. Беларусь продолжает уверенно наращивать поставки в другие страны мира", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, растут поставки во все страны и регионы, включая как СНГ, так и дальнее зарубежье. Основными растущими рынками дальнего зарубежья являются Азиатский регион и страны Европейского союза.-0-