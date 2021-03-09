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09 марта 2021, 16:45

Экспорт белорусского продовольствия в Узбекистан в 2020 году вырос более чем в два раза

Фото пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Фото пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского продовольствия в Узбекистан в 2020 году вырос более чем в 2 раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

На прошлой неделе в Ташкенте прошло заседание совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко встретился с министром сельского хозяйства Узбекистана Жамшидом Ходжаевым и руководством Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Узбекистана. Стороны договорились расширить номенклатуру поставляемой сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обсудили возможности переработки мясо-молочной продукции. Белорусская сторона выразила готовность поделиться опытом в области выращивания в Узбекистане белорусских сортов сахарной свеклы для дальнейшей переработки и промышленного производства сахара. Было решено активизировать работу межведомственной рабочей группы по сельскому хозяйству и пищевой промышленности.

"Сегодня между Узбекистаном и Беларусью налажено тесное сотрудничество в области торговли сельскохозяйственной продукцией, науки и аграрного образования. В 2020 году товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания превысил $87 млн и вырос на 76% по сравнению с 2019 годом, добавив около $38 млн в денежном эквиваленте. Экспорт белорусского продовольствия в 2020 году вырос более чем в два раза и достиг $73 млн. В Узбекистан увеличены поставки белорусской говядины более чем в 2 раза, сахара - в 3,5 раза, сухого молока - в 2 раза, рыбы и рыбопродуктов - в 1,5 раза. В Беларусь из Узбекистана импортировались сушеные и свежие ягоды и фрукты, овощи, бахчевые культуры, арахис и хлопковое волокно", - рассказали в пресс-службе.

Страны активно взаимодействуют и в сфере животноводства, ветеринарии и селекции сельскохозяйственных культур. В 2020 году в Узбекистан поставлено около 400 голов крупного рогатого скота белорусской селекции. В планах на текущий год - нарастить объемы и расширить ассортимент племенной продукции. Для этого предприятиями двух стран "Белплемживобъединение" и "ВостокМедГеруда" создан совместный селекционно-генетический центр, который будет заниматься покупкой и поставкой белорусского племенного скота в Узбекистан, научным и технологическим сопровождением, консультациями.

Белорусское предприятие ОАО "БелВитунифарм" совместно с Самаркандским институтом ветеринарной медицины и Научно-исследовательским институтом ветеринарии приняли решение о создании совместного предприятия по производству ветпрепаратов и вакцин в Узбекистане.

В Ташкентской области НИИ овощебахчевых культур и картофеля Узбекистана совместно с НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству проводятся испытания 8 сортов картофеля и 20 овощных культур. Также получено 45 сортов овощей и 6 сортов дынь белорусской селекции.

По еще одному перспективному направлению - семеноводству - активно взаимодействуют РО "Белсемена" и Центр семеноводства Узбекистана. В 2020 году в Беларусь отправили образцы семян гороха, фасоли, моркови, лука, томатов и других культур узбекской селекции для испытаний. Получены положительные результаты. Кроме того, семена томатов, лука, свеклы, редиса, моркови, фасоли белорусской селекции успешно выращивались в почвенно-климатических условиях Узбекистана.

Что касается сферы образования, созданы совместные факультеты между Ташкентским государственным аграрным университетом (ТашГАУ) и Гродненским государственным аграрным университетом в Ташкенте и Андижане. С 2019-2020 учебного года начат прием студентов на бакалавриат по направлениям "защита растений и карантин" и "технология хранения и переработки животного сырья". Профессорский и преподавательский состав ТашГАУ проходил курсы повышения квалификации в Могилевском государственном университете продовольствия.-0-

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Теги
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Узбекистан экспорт
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