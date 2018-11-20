20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской мясной продукции в январе-сентябре вырос на 11%, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время III Экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

Алексей Богданов

"Сегодня Беларусь экспортирует мясную продукцию в 17 стран мира. За 9 месяцев текущего года мы нарастили экспорт мяса на 11% - до $724 млн. География поставок очень широкая. Традиционные рынки сбыта - страны ЕАЭС, СНГ. Поставляем мясную продукцию и в страны дальней дуги, в том числе на азиатский рынок. Начались поставки мясной продукции в Китай, за 9 месяцев осуществлены поставки на $1,1 млн. Это перспективный рынок, и в этом направлении мы будем усиливать свои позиции", - сказал Алексей Богданов.

Также приоритетным является рынок стран Персидского залива, белорусские предприятия проходят сертификацию. "Еще один интересный рынок - вьетнамский. За 9 месяцев текущего года уже поставлено продукции на $3 млн. Ассортимент широкий, объемы растут", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Во время работы форума

По итогам января-сентября в Россию было экспортировано белорусской мясной продукции на $666 млн. При этом говядины поставлено на 9% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, а мяса птицы - на 14% больше. В 2019 году в соответствии с прогнозными балансами планируется сохранить поставки мяса птицы в Россию на уровне текущего года, а говядины - увеличить на 20 тыс. т.

Представитель Минсельхозпрода рассказал и о планах по экспорту белорусской сельхозпродукции в целом. "За 9 месяцев мы уже поставили на экспорт продукции агропромышленного комплекса на $3,8 млрд - это на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Планируем, что до конца года выйдем на уровень $5,2-5,3 млрд. В 2019 году объем экспорта будет продолжать расти", - подчеркнул он.

III Экспортный форум "Беларусь мясная" проходит в Минске 20-21 ноября. Организаторами выступают Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и отраслевой журнал "Продукт.BY". Участниками мероприятия стали делегаты из 10 стран. На форуме пройдут открытые дискуссии по диверсификации экспортных поставок, взаимодействию производственных компаний с розничными сетями, новым техрегламентам и функционированию электронной системы идентификации, регистрации и прослеживаемости животных.-0-

Фото Геннадия Жинкова