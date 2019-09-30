30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской мясной продукции в Казахстан в январе - июле вырос на 79,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

В Минсельхозпроде состоялась встреча министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с послом Казахстана в Беларуси Аскаром Бейсенбаевым. Стороны обсудили вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества в сфере сельского хозяйства и продовольствия, в том числе реализации совместных инвестиционных проектов.

"Беларусь экспортирует в Казахстан говядину, сыры, творог, колбасные изделия, сухую молочную сыворотку, готовые и консервированные изделия из мяса, мясо птицы, крахмал, солодовый экстракт. За семь месяцев поставки мяса и мясопродуктов выросли на 79,3% (до $43,7 млн), в том числе говядины - в 2,4 раза ($28,3 млн), колбасных изделий - на 19,9% ($7,2 млн), изделий из мяса - в 2,5 раза ($2,6 млн). Экспорт сухой молочной сыворотки увеличился в 2,2 раза (до $4,6 млн), желатина - на 47,1% ($0,27 млн)", - сказали в пресс-службе. Над расширением перечня экспортных позиций ведется постоянная работа. В этом году в Казахстан начат экспорт племенного крупного рогатого скота белорусской селекции. Уже поставлено 245 голов на сумму $280,8 тыс.

По объему экспорта Казахстан входит в десятку основных партнеров Беларуси. За январь - июль 2019 года товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил $177,3 млн, темп роста - 99,3% к аналогичному периоду 2018 года. Экспорт товаров за этот период составил $163,6 млн, импорт - $13,6 млн. Сальдо внешней торговли сложилось положительное - в объеме $150 млн.-0-