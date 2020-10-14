Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году может приблизиться к $4 млрд - Богданов

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской молочной продукции к 2030 году может приблизиться к $4 млрд. Об этом заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время VI Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"За последние 5 лет объем экспорта молочной продукции вырос на 34%, или на $600 млн. В 2019 году он достиг $2,3 млрд (рост на 15% к 2018 году). Молочную продукцию поставляли в 58 стран мира. Для нас это был абсолютный рекорд. С учетом планов по увеличению производства молока в стране (до 9,2 млн т к 2025 году и до 10,5 млн т - к 2030-му) экспорт молочной продукции, по нашим расчетам, тоже вырастет. Он достигнет $3,1 млрд к 2025 году и подойдет к цифре $4 млрд к 2030 году", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, доля экспортных поставок молочной продукции составляет 60% от объема производства, при этом практически все производимое сухое обезжиренное и сухое цельное молоко поставляется за рубеж. У сыров и масла также достаточно высокая доля экспорта - 83,5% и 68% соответственно.

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