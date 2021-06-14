Экспорт белорусской продукции на рынки стран Африки обсудят 21 июня

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр маркетинга МИД Беларуси 21 июня организует видеоконференцию для представителей белорусских предприятий, заинтересованных в экспорте продукции на рынки стран Африки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе центра.

Мероприятие пройдет при поддержке посольства Беларуси в Южно-Африканской Республике. На мероприятии состоится выступление посла Беларуси в ЮАР Александра Сидорука, который проинформирует о текущем положении экономик стран ответственности (ЮАР, Анголы, Зимбабве, Мозамбика, Намибии) и обозначит перспективные направления торгово-экономического сотрудничества в данном направлении.

В ходе видеоконференции советники посольства Беларуси в ЮАР, закрепленные за соответствующими странами, ответят на вопросы белорусских экспортеров.

Участие в видеоконференции для белорусских предприятий бесплатное.-0-