Экспорт белорусской продукции в Китай будет наращиваться - Сенько

19 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Экспорт белорусской продукции в Китай будет наращиваться. Об этом сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Юрий Сенько, который сегодня назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Китайской Народной Республике.

"Увеличение экспорта белорусской продукции на китайский рынок - один из самых важных вопросов", - подчеркнул новый глава дипломатической миссии.

Наряду с этим он обратил внимание на то, что белорусский бизнес умеет торговать, но подчас настороженно относится к географически далеким рынкам. "Но вместе с тем постепенно идет преодоление этого расстояния, и однозначно мы должны увеличивать свое присутствие на китайском рынке, - продолжил Юрий Сенько. - Работа в данном направлении идет. Постепенно, но хорошими шагами".

Глава дипломатической миссии также заверил, что посольство Беларуси в Китае будет способствовать тому, чтобы белорусские бизнесмены проще смотрели на китайский рынок, смогли быстрее адаптироваться ко всем нюансам, которые есть с точки зрения местного законодательства, входа на рынок. "Многим это уже удалось", - заметил он.

До назначения на должность посла Беларуси в КНР Юрий Сенько работал председателем Государственного таможенного комитета.-0-

Посольство Беларуси в Китае намерено провести ряд двусторонних телемостов - Сенько