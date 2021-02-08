Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2020 году вырос на 4,3%

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8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в 2020 году вырос на 4,3% по сравнению с 2019-м, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.
"В 2020 году поставлено на экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму более $5,8 млрд, что составило 104,3% к уровню 2019 года. В целом прирост валютной выручки сложился в сумме $240,2 млн", - рассказал Алексей Богданов.
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