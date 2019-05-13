Экспорт белорусской сельхозпродукции в I квартале вырос на 3%

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-марте вырос на 3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил $1,3 млрд, сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом квартале текущего года страна экспортировала сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму $1,3 млрд, что на 3% больше уровня аналогичного периода прошлого года. Планируем до конца года выйти на сумму $5,6 млрд, что соответствует запланированному росту в 8,6% к уровню 2018 года. Это базовый сценарий. При хорошей конъюнктуре рынка и достаточных объемах производства валовой внутренней продукции по сырью мы сможем подойти и к $6 млрд", - сказал Алексей Богданов.

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