Экспорт белорусской сельхозпродукции в I квартале вырос на 9,8%

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в первом квартале 2020 года вырос на 9,8%, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"За январь-март 2020 года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания вырос на 9,8%, за рубеж поставлено товаров на сумму более $1,4 млрд. Прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил $125,1 млн. Экспорт мяса и мясопродуктов вырос на 10,9% и составил $239,7 млн, молока и молокопродуктов - на 14,8% ($614,7 млн), картофеля - на 13,3% ($15,2 млн)", - рассказали в пресс-службе.

Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в Россию увеличился на 4,4%, в страны СНГ без учета России - на 24,7%, страны Азии и Океании - в 2,2 раза, Америки и Карибского бассейна - на 52,4%, ЕС - на 54,3%. "Китайское направление показало рост в 2,4 раза. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 41,5%", - отметили в ведомстве.

Белорусское продовольствие в январе-марте 2020 года поставлялось в 83 страны мира (за тот же период 2019-го - в 72 страны).-0-