Экспорт белорусской сельхозпродукции в I полугодии вырос на 1,6%

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в первом полугодии составил $2,5 млрд, что на 1,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.
"В первом полугодии текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составил $2,5 млрд, темп роста - 101,6%. Продукция поставлялась в 88 стран мира. Освоено 12 новых рынков, в том числе Афганистан, Пакистан, Таиланд, Кения", - сказал Алексей Богданов.
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