Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-апреле вырос на 5,6%

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе - апреле вырос на 5,6%. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В целом за четыре месяца текущего года экспорт белорусского продовольствия вырос на 5,6%, поставлено товаров на сумму более чем $1,8 млрд. Прирост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил $96,1 млн. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ увеличился на 2,1%, в страны Азии и Океании - в 2,3 раза, Америки и Карибского бассейна - на 40,9%, ЕС - на 48,3%. Китайское направление показало рост в 2,7 раза. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличились на 44,2%.

Белорусское продовольствие в январе - апреле поставлялось в 92 страны мира (за четыре месяца 2019 года было 83 страны). Экспорт мясопродуктов вырос на 13,9% и составил $320,1 млн, молока и молокопродуктов - на 8,4% ($777,9 млн), картофеля - на 3,6% ($19,6 млн).-0-