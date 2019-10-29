Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-августе вырос на 3,2%

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-августе 2019 года вырос на 3,2% по сравнению с соответствующим периодом 2018-го. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время IV Экспортного форума "Беларусь мясная", передает корреспондент БЕЛТА.

"За восемь месяцев текущего года мы экспортировали наших продовольственных товаров на сумму $3,5 млрд. Это на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основным драйвером роста выступила молочная продукция. География экспорта расширяется. В этом году у нас 13 новых рынков сбыта. В их числе Кот-д'Ивуар, Бенин, Таиланд", - сказал Алексей Богданов.

Удельный вес сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в общем объеме экспорта белорусских товаров в январе-августе достиг 16,1% и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 0,9 процентных пункта. На мясо-молочную продукцию пришлось 59,6% экспорта, и по сравнению с январем-августом 2018 года ее доля повысилась на 1,7 процентного пункта. Валютная выручка от экспорта мясо-молочной продукции составила $2,085 млрд (106,2% к соответствующему периоду 2018-го), в том числе от молока и молокопродуктов - $1,5 млрд (114,3%), мяса и мясопродуктов - $580 млн (89,8%).

Обеспечен рост экспорта в натуральном выражении молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) на 3,2% к январю-августу 2018 года (на 90,1 тыс. т), желатина - на 19,3% (на 0,2 тыс. т), яиц - на 18,9% (на 80,2 млн штук), рапсового масла - на 36,6% (на 48,5 тыс. т).

По итогам текущего года стоит задача нарастить поставки продовольствия на 8,6% по сравнению с 2018-м и достичь цифры в $5,7 млрд. "Это сложная задача, осталось мало времени. Но если решим проблемы по поставкам мяса с нашим основным торгово-экономическим партнером (Россией), есть шанс выйти на эту цифру, - отметил начальник главного управления ВЭД. - Что касается 2020 года, у нас есть базовый прогноз по экспорту ($6,2 млрд) и благоприятный ($7 млрд). Итог будет зависеть от конъюнктуры рынка".-0-