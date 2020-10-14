Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-августе вырос на 6,3%

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-августе вырос на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом заявил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время VI Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы за восемь месяцев увеличили общий сельхозэкспорт на 6,3% до $3,7 млрд. Прогнозируем, что по итогам года достигнем суммы в $5,8 млрд", - сказал Алексей Богданов.

Что касается молочной продукции, в январе-августе ее поставили за рубеж на сумму $1,6 млрд, что больше уровня аналогичного периода 2019 года на 7,2%. В натуральном выражении экспортировано 3,2 млн т.

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