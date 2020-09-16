Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-июле вырос на 6,5%

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-июле вырос на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в январе-июле составил $3,2 млрд. Темп роста - 106,5%, прирост - $196,6 млн. Выросли поставки основных видов экспортно ориентированной продукции: мяса и мясопродуктов - на 14,8% до $572,3 млн, молока и молокопродуктов - на 7,7% до $1406,7 млн, сахара - на 25,1% до $98,3 млн. Расширена география экспорта: поставки осуществлялись в 101 страну мира", - рассказали в пресс-службе. Молочная продукция в январе-июле текущего года поставлялась в 50 государств, мясная продукция - в 18, сахар - в 31.

Белорусскую продукцию начали поставлять в несколько новых стран. Например, в Южный Судан, Бангладеш и Нигер начали экспортировать сухие молочные продукты, Индию - льноволокно и сухую молочную сыворотку, Сьерра-Леоне - яйца и яйцепродукты, Гвинею, Джибути, Сомали - сахар, Бахрейн - хлеб и мучные кондитерские изделия, Парагвай, Кипр, Финляндию и Хорватию - алкогольную продукцию, а в Шри-Ланку - солод.

За семь месяцев этого года в страны СНГ (без учета России) поставлено продукции АПК на $403,7 млн, темп роста - 152,9%. Доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания - 12,5% (плюс 3,8 процентных пункта). Доля России в общем объеме снизилась на 7,1 процентных пункта и составила 75,2%, или $2,4 млрд. В страны дальнего зарубежья поставлено продукции АПК на $400,2 млн, темп роста - 146,1%. Их доля в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания - 12,4% (плюс 3,4 процентных пункта).

"Драйвером роста стало китайское направление, которое показало рост в 2,7 раза. В том числе вырос экспорт мяса и мясопродуктов (в 4,1 раза до $67,8 млн), молока и молокопродуктов (в 2,1 раза до $44 млн), рапсового масла (в 2 раза до $10,7 млн). Всего в Поднебесную экспортировано продукции на $134,5 млн", - отметили в пресс-службе.-0-