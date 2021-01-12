Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-ноябре вырос на 4,9%

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-ноябре вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"За 11 месяцев 2020 года поставлено на экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на сумму $5,3 млрд, что составило 104,9% к аналогичному периоду 2019 года. В целом прирост валютной выручки сложился в сумме $243,8 млн. Выросли объемы экспорта молочной продукции (на 3,5%), мяса и мясопродуктов (на 7,2%), а также многих других наименований продукции", - рассказали в пресс-службе.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года расширена география экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: 111 стран мира против 99. Доля России в экспорте сельхозпродукции составила 74,3%, туда поставлено товаров на $3,9 млрд. Доля стран СНГ (без России) увеличилась на 2,2 процентных пункта и составила 11,8%, или $622,4 млн. Доля стран дальнего зарубежья выросла на 3,6 процентных пункта и составила 13,8%, или $727,2 млн (рост на 41,7%), в том числе Китая - $238,7 млн (рост в 2,1 раза).-0-