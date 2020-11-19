19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе - октябре может достигнуть $4,5 млрд. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции "Урожай - 2020: итоги и достижения. Диверсификация экспорта продуктов питания" заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе - сентябре вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил почти $4,2 млрд. Основные позиции: молоко и молочная продукция - $1,8 млрд (темп роста 105,7% к уровню прошлого года), мясо и мясопродукты - почти $740 млн (112%), масла растительные - $218,5 млн (118,3%), жмых - $133,7 млн (135,5%), сахар - $112,8 млн (120%), шоколад и продукты, содержащие какао, - $51,8 млн (105,4%), казеин - $8,8 млн (154,6%), желатин - $6,6 млн (110,9%), мука - $4,9 млн (101,5%). По итогам десяти месяцев экспорт может достигнуть $4,5 млрд", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, география экспорта отечественной продукции расширилась до 105 стран. Освоен 21 новый рынок. В числе новых рынков сбыта - страны Азии (Бангладеш, Бахрейн, Индия, Мьянма, Шри-Ланка), Африки (Ангола, Гвинея, Джибути, Либерия, Мадагаскар, Мали, Марокко, Нигер, Сьерра-Леоне), Америки и Карибского бассейна (Белиз, Парагвай, Уругвай), Европейского союза (Кипр, Люксембург, Финляндия, Хорватия). Доля России в общем объеме экспорта белорусского продовольствия составляет более 74,5% (в январе - сентябре 2019 года - 97,6%, снизилась на 6,4 процентного пункта).

Экспорт продукции растениеводства сложился в объеме более $360 млн. Наиболее экспортно ориентированные - свежие овощи (44,5% от общего объема экспорта продукции растениеводства), плоды и ягоды - около 30%, картофель - почти 8%, льноволокно - около 4%. География экспорта продукции растениеводства насчитывает 39 стран. Наиболее объемные поставки традиционно приходятся на Россию, Украину, Молдову, Казахстан и страны Европейского союза (Германия, Литва, Польша, Франция).

Говоря о рынке Китая, замминистра отметил, что он очень перспективен. "С каждым годом в этот регион увеличиваются поставки наших товаров. За девять месяцев мы экспортировали в КНР рекордное количество продукции - на сумму $187,2 млн (рост в 2,3 раза). За последние годы сертифицировано 98 предприятий для поставок в Китай. Из них 56 - производители молочной продукции, 17 - замороженной говядины, 9 - замороженной курицы, 7 - обработанной рыбной продукции, 4 - жом сахарной свеклы, 4 - шкурки норки, 1 - экспорт торфа. Эта работа не останавливается, сейчас на согласовании с ветеринарной службой Китая находятся такие товары, как свинина, мука, детское питание и охлажденная говядина", - пояснил Игорь Брыло.

Выручка от реализации продукции за январь - сентябрь выше соответствующего периода прошлого года на 15,5%. Обеспечен положительный финансовый результат - рост прибыли от реализации составил 25,3%, рентабельность продаж сложилась на уровне 5,7%.

Убыточные организации сократились с 184 (на начало 2020 года) до 98 (на 1 октября) благодаря принимаемым мерам по их финансовому оздоровлению. Основные инструменты финансового оздоровления для проблемных сельскохозяйственных организаций предусмотрены указами №253 и №399.-0-