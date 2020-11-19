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Экономика
19 ноября 2020, 13:01

Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-октябре составил около $4,5 млрд

Фото из архива
Фото из архива

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе - октябре составил почти $4,5 млрд. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции "Урожай - 2020: итоги и достижения. Диверсификация экспорта продуктов питания" заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе - октябре вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил почти $4,5 млрд. Основные позиции - молоко и молочная продукция, это около $1,8 млрд (темп роста 105,7% к уровню прошлого года), а также мясо и мясопродукты - $740 млн (112%)", - сказал Игорь Брыло.

По его словам, география экспорта отечественной продукции расширилась до 105 стран. Освоен 21 новый рынок. В числе новых рынков сбыта - страны Азии (Бангладеш, Бахрейн, Индия, Мьянма, Шри-Ланка), Африки (Ангола, Гвинея, Джибути, Либерия, Мадагаскар, Мали, Марокко, Нигер, Сьерра-Леоне), Америки и Карибского бассейна (Белиз, Парагвай, Уругвай), Европейского союза (Кипр, Люксембург, Финляндия, Хорватия). Доля России в общем объеме экспорта белорусского продовольствия составляет более 74,5% (в 2019 году - 97,6%).

Экспорт продукции растениеводства сложился в объеме более $360 млн. Наиболее экспортно ориентированные - свежие овощи (44,5% от общего объема экспорта продукции растениеводства), плоды и ягоды - около 30%, картофель - почти 8%, льноволокно - около 4%. География экспорта продукции растениеводства насчитывает 39 стран. Наиболее объемные поставки традиционно приходятся на Россию, Украину, Молдову, Казахстан и страны Европейского союза (Германия, Литва, Польша, Франция).

Говоря о рынке Китая, замминистра отметил, что он очень перспективен. "С каждым годом в этот регион увеличиваются поставки наших товаров. За десять месяцев мы экспортировали в КНР рекордное количество продукции - на сумму чуть менее $200 млн (рост в 2,3 раза). За последние годы сертифицировано 98 предприятий для поставок в Китай. Из них 56 - производители молочной продукции, 17 - замороженной говядины, 9 - замороженной курицы, 7 - обработанной рыбной продукции, 4 - жом сахарной свеклы, 4 - шкурки норки, 1 - на экспорт торфа. Эта работа не останавливается, сейчас на согласовании с ветеринарной службой Китая находятся такие товары, как свинина, мука, детское питание и охлажденная говядина", - пояснил Игорь Брыло.

Он также рассказал, что по итогам десяти месяцев темп производства продукции сельского хозяйства составил 106,7%.

"Увеличено производство продуктов питания в разном ассортименте. Выручка от реализации продукции за январь - октябрь выше соответствующего периода прошлого года на 15,5%. Обеспечен положительный финансовый результат - рост прибыли от реализации составил 25,3%, рентабельность продаж сложилась на уровне 5,7% (на 0,4 пункта выше уровня прошлого года)", - сказал замминистра.

Убыточные организации сократились с 184 (на начало 2020 года) до 98 (на 1 октября) благодаря принимаемым мерам по их финансовому оздоровлению. Основные инструменты финансового оздоровления для проблемных сельскохозяйственных организаций предусмотрены указами №253 и №399.-0-

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