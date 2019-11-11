Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-сентябре вырос на 4,1%

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе-сентябре 2019 года вырос на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом 2018-го, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"За девять месяцев мы по экспорту почти подошли к $4 млрд с ростом на 4,1%. За этот период поставляли продукцию в 94 страны мира. Открыли для себя 11 новых рынков, в числе которых Афганистан, Пакистан, Таиланд, Ангола, Бенин, Кения, Куба, Албания, Босния и Герцеговина. Практически по всем рынкам сбыта нарастили объемы поставок в этом году", - сказал Алексей Богданов.

Экспорт сельхозпродукции в страны СНГ (вместе с Россией) в январе-сентябре вырос на 3,7%. "Если выделять тройку лидеров по объему белорусского экспорта, конечно, на первом месте Россия ($3,1 млрд), на втором - Казахстан ($211 млн), на третьем - Украина ($115 млн)", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Что касается стран Азии и Океании, экспорт вырос на 10,7%. В пятерке лидеров по объемам поставок - Китай, Грузия, Вьетнам, Израиль и Япония. "Хотелось бы отметить и страны Европейского союза как наиболее сложные для входа наших товаров, в первую очередь в связи с тарифным регулированием и хорошей защищенностью европейского рынка. Нам удалось увеличить объем экспорта в этот регион на 8% по отношению к январю-сентябрю прошлого года. В пятерке лидеров - Литва, Польша, Германия, Латвия, Нидерланды", - добавил Алексей Богданов.

В целом экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в страны дальнего зарубежья вырос на 8,1% и составил почти $400 млн.-0-

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