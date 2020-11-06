Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-сентябре вырос на 6,1%

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе - сентябре вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Данные за девять месяцев 2020 года показывают, что белорусское продовольствие сегодня конкурентоспособно на внешних рынках. Экспорт вырос на 6,1% к январю - сентябрю 2019-го и составил $4,2 млрд", - сказал Алексей Богданов. Обеспечен прирост валютной выручки в сумме $241,8 млн к уровню соответствующего периода прошлого года. Вырос экспорт молочной продукции (на 5,7%), мяса и мясопродуктов (на 12,1%), а также многих других продовольственных товаров.

Расширилась география экспорта отечественной продукции до 105 стран мира. Освоен 21 новый рынок. В числе новых рынков сбыта - страны Азии (Бангладеш, Бахрейн, Индия, Мьянма, Шри-Ланка), Африки (Ангола, Гвинея, Джибути, Либерия, Мадагаскар, Мали, Марокко, Нигер, Сьерра-Леоне), Америки и Карибского бассейна (Белиз, Парагвай, Уругвай), Европейского союза (Кипр, Люксембург, Финляндия, Хорватия). Прирост экспорта продовольствия обеспечен как в страны СНГ, так и в дальнее зарубежье, в том числе в Китай. По итогам работы за девять месяцев экспорт в КНР вырос в 2,3 раза и достиг $187,2 млн. Поставки мяса в Китай выросли в три раза, молока - в 1,8 раза, рапсового масла - в 2,6 раза.

"Мы стремимся к диверсификации экспорта, но российский рынок остается для нас основным. У нас общие стандарты, очень близкие вкусовые предпочтения, культура потребления продуктов питания, удобная логистика, потому мы стараемся сохранить свою долю на этом рынке. За девять месяцев мы поставили в Россию продукцию на $3,1 млрд", - добавил Алексей Богданов.-0-