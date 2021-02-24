Экспорт белорусской сельхозпродукции в Казахстан в 2020 году вырос более чем на 20%

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в Казахстан в 2020 году вырос более чем на 20%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко во время заседания совместной белорусско-казахстанской рабочей группы по выработке перспективных направлений двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Двустороннее сотрудничество между нашими странами динамично развивается и приносит свои положительные результаты. Так, в 2020 году товарооборот сельхозпродукции и продуктов питания между Беларусью и Казахстаном вырос в 1,2 раза к 2019 году и достиг $307,2 млн. Экспорт сложился в сумме $289,9 млн (рост более чем на 20%). Наши страны располагают потенциалом для дальнейшего стабильного роста товарооборота и закрепления позитивной тенденции во взаимной торговле", - сказал Иван Крупко.

Стороны обсудили вопросы торговли продовольствием, растениеводства и животноводства, ветеринарии, племенное и селекционное направления. "Беларусь заинтересована в развитии взаимодействия с Казахстаном в сфере АПК, в том числе в поставках оборудования для строительства молочно-товарных ферм, - подчеркнул министр. - Кроме того, развитие агропромышленного комплекса невозможно без подготовленных, квалифицированных специалистов. Сегодня идет закупка техники, внедрение новых технологий, потому актуальны вопросы переподготовки кадров".

Делегация из Казахстана в ближайшие дни посетит белорусские сельскохозяйственные и промышленные объекты, проведет переговоры по вопросам взаимодействия в области АПК.-0-

Казахстан заинтересован в белорусском опыте развития молочной и сахарной отраслей