13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай по итогам года может превысить $200 млн, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Китай - перспективный и важный для нас рынок. Мы заинтересованы в том, чтобы закрепиться на нем и постепенно наращивать объем и ассортимент экспортируемой продукции. С 2016 года сертифицировано 98 предприятий для поставок в Китай. За девять месяцев мы экспортировали в КНР рекордное количество продукции - на сумму $187,2 млн (рост в 2,3 раза). Поставки мяса в Китай за этот период выросли в 3,1 раза, молока - в 1,8 раза, рапсового масла - в 2,6 раза. Уже превышен объем поставок за весь прошлый год. Надеемся, что по итогам года увеличим сумму до более чем $200 млн", - сказал Алексей Богданов.

Прирост экспорта продовольствия в январе - сентябре обеспечен как в страны СНГ (без учета России), так и в дальнее зарубежье. Выросли поставки в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украину, Австралию, Афганистан, Бангладеш, Вьетнам, Грузию, Израиль, Индонезию, Иорданию, Ирак, Иран, Венесуэлу, США, Канаду, Египет, Нигерию и другие страны. "Рынок Европейского союза самый сложный для нас с точки зрения сертификации, условий вхождения, конкуренции, продвижения товаров. Но в этом году поставки идут успешно, обеспечен рост на 36%. Увеличен экспорт в Австрию, Болгарию, Венгрию, Грецию, Данию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, Словакию, Францию, Чехию, Эстонию", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания в январе - сентябре вырос на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $4,2 млрд. Обеспечен прирост валютной выручки в сумме $241,8 млн. Основным рынком остается российский: за девять месяцев поставлено продукции на $3,1 млрд, доля в общем объеме экспорта белорусского продовольствия - более 70%. География экспорта отечественной продукции расширилась до 105 стран мира. Освоен 21 новый рынок. В числе новых рынков сбыта - страны Азии (Бангладеш, Бахрейн, Индия, Мьянма, Шри-Ланка), Африки (Ангола, Гвинея, Джибути, Либерия, Мадагаскар, Мали, Марокко, Нигер, Сьерра-Леоне), Америки и Карибского бассейна (Белиз, Парагвай, Уругвай), Европейского союза (Кипр, Люксембург, Финляндия, Хорватия).-0-