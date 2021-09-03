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03 сентября 2021, 18:00

Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай в I полугодии вырос в 1,5 раза

Фото из архива
Фото из архива

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай в январе-июне увеличился в 1,5 раза к аналогичному периоду 2020 года и составил $156 млн. Об этом шла речь на встрече министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с послом Беларуси в КНР Юрием Сенько, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

В режиме видеоконференции во встрече приняли участие представители облисполкомов и организаций. В ходе совещания обсуждены вопросы наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции в КНР, новые механизмы продвижения белорусской продукции на китайский рынок, в частности, проработка вопросов организации поставок белорусских товаров через электронные площадки.

"Китайский рынок традиционно является одним из основных направлений развития экспорта белорусского продовольствия. В 2020 году экспорт в КНР белорусской сельскохозяйственной продукции увеличился по сравнению с предыдущим годом в 1,9 раза и составил $255,2 млн. При этом к 2015 году экспорт вырос в 13 раз. Значительно увеличились поставки в КНР мяса птицы, молочной продукции, соевого и рапсового масла, говядины, шоколадных и кондитерских изделий и другой продукции. Начаты первые отгрузки сахара, крахмала, картофельных чипсов, готовых изделий из рыбы", - рассказали в пресс-службе.

А по итогам первого полугодия 2021 года Китай вышел на вторую позицию (после России) среди стран - импортеров белорусских продовольственных товаров.-0-

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