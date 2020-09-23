Экспорт белорусской сельхозпродукции в Молдову в январе-июле вырос почти на 15%

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Молдову в январе - июле вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время онлайн-встречи "Беларусь - Молдова: новые этапы экономического сотрудничества", передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе - июле мы сработали с плюсом: экспорт белорусского продовольствия в Молдову вырос почти на 15% и достиг суммы $12,2 млн. Мы поставляем животное масло, сыры, творог, сухое молоко, цельномолочную продукцию. Продолжается экспорт картофеля, сахара, говядины. Начали поставлять в Молдову мясо птицы и яйца. Экспортируем также рыбу, муку, овощи и другие товары", - сказал Алексей Богданов.

Молдова в основном поставляет в Беларусь вина, семена кукурузы, плодоовощную и ягодную продукцию. "Мы очень довольны нашим сотрудничеством в области селекции семян. Ведется работа и в сфере аграрного образования", - отметил начальник главного управления ВЭД.

Во время онлайн-встречи рассматривались актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества в условиях современных вызовов, новые форматы работы и механизмы поддержки бизнеса, перспективы расширения взаимодействия деловых кругов двух стран в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, машиностроении, информационных технологиях, успешные проекты бизнеса Беларуси и Молдовы.-0-