Экспорт белорусской сельхозпродукции в Приморский край в 2020 году вырос почти на 70%

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции в Приморский край России в 2020 году вырос почти на 70%. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам встречи руководителя ведомства Ивана Крупко с делегацией Приморского края во главе с губернатором Олегом Кожемяко.

"Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Приморским краем вырос в два раза относительно уровня 2019 года и составил почти $3 млн. Белорусский экспорт продовольствия в данный регион сложился в сумме более $2 млн, увеличившись по сравнению с 2019 годом почти на 70%. Выросли поставки сливочного масла, фруктов и ягод, желатина, кондитерских изделий из сахара, готовых пищевых продуктов. Начаты первые поставки сгущенного молока и сливок, мяса птицы. Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Приморским краем", - подчеркнули в пресс-службе.

На встрече стороны рассмотрели такие вопросы, как увеличение взаимной торговли, сотрудничество в области сортоиспытания и поставки в Приморский край белорусских семян, посадочного материала плодово-ягодных культур, племенного скота, проектирование животноводческих комплексов на территории российского региона, поставку сельскохозяйственной техники и оборудования. Также были затронуты вопросы подготовки кадров - организации стажировки и переподготовки специалистов Приморского края в высших аграрных учебных заведениях Беларуси. Иван Крупко пригласил представителей Приморского края посетить Международную специализированную выставку "Белагро-2021", которая пройдет в Минске с 1 по 5 июня.

"Беларусь готова и далее наращивать поставки на рынок Приморского края продукции АПК, в первую очередь мясо-молочной. Имеется большой потенциал сотрудничества в области проектирования и поставок оборудования для комплектации молочно-товарных ферм производства ОАО "Гомельагрокомплект", поставок племенного скота белорусской селекции. Достаточно хорошие перспективы двустороннего взаимодействия имеются в области испытания сортов картофеля белорусской селекции, садоводства", - отметили в пресс-службе.-0-