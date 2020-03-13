Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году вырос на 3% до $4,3 млрд

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Россию в 2019 году составил $4,3 млрд и вырос на 3% к уровню 2018 года. Об этом сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов во время совместного заседания коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на заседании обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием отношений двух стран в аграрной сфере. "Мы настроены на серьезную работу, поиск новых форм сотрудничества и реализацию совместных проектов в аграрной сфере с российскими коллегами", - заявил Анатолий Хотько.

На заседании были подведены итоги 2019 года. "Экспорт белорусской сельхозпродукции в Россию в 2019 году составил $4,3 млрд и вырос на 3%. Рост произошел как за счет увеличения отпускных цен, так и за счет увеличения поставок в натуральном выражении некоторых видов молочной продукции, консервированных овощей и фруктов, кондитерских изделий, рыбы, рыбопродукции, рапсового масла, льноволокна и других товаров, - сказал Алексей Богданов. - Вместе с тем снизились поставки отдельных видов сельхозпродукции, в том числе мяса и мясопродуктов. Поэтому снятие барьеров на рынке Союзного государства является важным направлением дальнейшей совместной работы".

Из России за прошлый год импортировано сельхозпродукции в Беларусь на сумму в $1,5 млрд. Увеличились поставки свинины, зерна, шрота, кондитерских изделий, консервированной продукции, говядины, молочной продукции и овощей.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Россией в 2019 году вырос на 4,7% и составил $5,8 млрд. "В целом мы наблюдаем положительную динамику взаимной торговли, чему очень рады, - подчеркнул начальник главного управления ВЭД. - Что касается 2020 года, взаимные поставки мясной и молочной продукции осуществляются в соответствии с подписанными балансами поставок на этот год".

Как отметили в пресс-службе Минсельхозпрода, Беларусь и Россия развивают торговлю не только традиционными товарами (мясной, молочной, растениеводческой продукцией), но и высокотехнологичными. Это семена и посадочный материал, племенной скот, средства защиты растений, ветеринарные препараты и кормовые добавки, современная сельскохозяйственная техника. За счет этой продукции новые технологии внедряются в сельскохозяйственное производство, повышается его эффективность и конкурентоспособность.-0-