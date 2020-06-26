Экспорт белорусской сельхозпродукции в Таджикистан в январе-апреле вырос на 62,8%

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на $2,5 млн поставлено в Таджикистан за январь - апрель, то есть 162,8% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Ивана Крупко с послом Таджикистана в Беларуси Махмадшарифом Хакдодом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Во время встречи. Фото Минсельхозпрода

"Основу белорусского экспорта в эту страну составляют сахар, мясо-костная мука, сухое молоко и сыворотка, солод", - отметили в пресс-службе ведомства.

Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних торгово-экономических отношений в агропромышленном комплексе, сборочное производство белорусской сельскохозяйственной техники в Таджикистане, развитие совместного предприятия по переработке молочной продукции в Душанбе. В повестке дня также были работы по закладке в Беларуси фруктовых садов с использованием саженцев таджикской селекции. Кроме того, рассматривались сроки и место проведения следующего заседания межправительственной комиссии двух стран.-0-