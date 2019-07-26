Экспорт белорусской целлюлозы в I полугодии вырос более чем в 90 раз

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской целлюлозы в первом полугодии вырос более чем в 90 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планомерно наращиваются объемы экспорта целлюлозы. По оперативным данным, за первое полугодие на внешние рынки поставлено 47,7 тыс. т целлюлозы на $25 млн", - сказал Михаил Касько. За такой же период прошлого года было экспортировано целлюлозы на $272 тыс., то есть произошел рост поставок более чем в 90 раз.

Целлюлозно-бумажное производство в Беларуси развивается с опережающими темпами и рассматривается как драйвер экономического роста. Перспективы развития связаны с реализацией инвестиционных проектов по выпуску сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" и мелованных и немелованных видов картона в филиале "Добрушская бумажная фабрика "Герой труда" ОАО "Управляющая компания холдинга "Белорусские обои". Согласно расчетам в ближайшие два года за счет роста объемов целлюлозно-бумажного производства экспорт в целом по концерну должен увеличиться в два раза.

Сегодня высокий спрос на товарную целлюлозу на мировом рынке - 65 млн т. За последние десять лет он вырос на 10 млн т, к 2020 году увеличится еще на 6-8 млн т. Поэтому сейчас стоит задача интенсивно наращивать объемы производства целлюлозы и активно ее экспортировать. В текущем году уже произведено 66,5 тыс. т целлюлозы, в целом по году планируется выйти не менее чем на 150 тыс. т.

При переработке 1 куб.м древесины в ДСП стоимость товарной продукции в среднем составляет $100, ДВП - $120, фанеру - около $130, целлюлозу - $200. Экспорт одной тонны целлюлозы приносит в пять раз больше валюты, чем экспорт древесины, из которой она произведена. При этом рентабельность продаж целлюлозы составляет почти 38%.-0-