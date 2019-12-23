Экспорт белорусской высокотехнологичной продукции ежегодно растет на 10%

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской высокотехнологичной продукции ежегодно растет в среднем на 10%, сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Планируем, что по итогам года экспорт высокотехнологичной продукции превысит $14 млрд. Экспорт растет в среднем на 10% ежегодно. Это показывает, что наши разработки востребованы на внешних рынках, мы все больше наращиваем производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Конечно, значительный рост идет по IT-сектору", - сказал Александр Шумилин.

Большое внимание уделяется интеллектуальной собственности. Генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри побывал в Беларуси с официальным визитом. "Мы начали усиленно заниматься вопросами коммерциализации. В этом году на интеллектуальной собственности планируем заработать больше $90 млн. Это рост почти на 50% по сравнению с прошлым годом. У нас есть разработки, патенты, за которые иностранные компании готовы платить", - отметил председатель ГКНТ.-0-