Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ вырастет на 1,3-1,6 млн т в год - БНК

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ (Мозырского НПЗ и "Нафтана") вырастет на 1,3-1,6 млн т в год, сообщил сегодня журналистам заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции "Экспорт в ЕС продукции концерна "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.
"Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ вырастет на 1,3-1,6 млн т в год. Мы видим, что Евросоюз не будет премиальным рынком по поставкам бензинов, - отметил Сергей Гриб. - Есть Африка, там дефицитный рынок по бензинам. Можем начать поставки в Америку. Рынки, куда продавать, есть, если Евросоюзу не надо будет наше топливо".
Как сообщалось, модернизация двух белорусских НПЗ - "Нафтана" и Мозырского НПЗ - оценивается в $2,5 млрд. Она позволит увеличить глубину переработки нефти и повысить общую эффективность нефтепереработки в стране. 7 ноября - срок завершения строительно-монтажных работ на НПЗ, после которого должна начаться пусконаладка.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3497 BYN
|2.345 BYN
|2.352 BYN
|USD
|2.0891 BYN
|2.086 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2754 BYN
|3.27 BYN
|3.28 BYN