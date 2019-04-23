Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ вырастет на 1,3-1,6 млн т в год - БНК

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ (Мозырского НПЗ и "Нафтана") вырастет на 1,3-1,6 млн т в год, сообщил сегодня журналистам заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб на семинаре-конференции "Экспорт в ЕС продукции концерна "Белнефтехим", передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт бензинов после реконструкции белорусских НПЗ вырастет на 1,3-1,6 млн т в год. Мы видим, что Евросоюз не будет премиальным рынком по поставкам бензинов, - отметил Сергей Гриб. - Есть Африка, там дефицитный рынок по бензинам. Можем начать поставки в Америку. Рынки, куда продавать, есть, если Евросоюзу не надо будет наше топливо".

Как сообщалось, модернизация двух белорусских НПЗ - "Нафтана" и Мозырского НПЗ - оценивается в $2,5 млрд. Она позволит увеличить глубину переработки нефти и повысить общую эффективность нефтепереработки в стране. 7 ноября - срок завершения строительно-монтажных работ на НПЗ, после которого должна начаться пусконаладка.-0-