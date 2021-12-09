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09 декабря 2021, 18:28

Экспорт, инвестиции и рост доходов населения: Минэкономики о планах на 2022 год

Дмитрий Ярошевич. Фото из архива
Дмитрий Ярошевич. Фото из архива

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2022 год. О деталях этого важнейшего стратегического документа рассказал заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич.

"По сути, это задачи для правительства и всей вертикали власти. Основная цель - увеличение благосостояния населения за счет качественного роста экономики. Центральным показателем данного указа является рост валового внутреннего продукта. Он прогнозируется на уровне 102,9% в 2022 году. Это созвучно и с программой пятилетки, которая была утверждена на VI Всебелорусском народном собрании", - отметил Дмитрий Ярошевич.

По его словам, с точки зрения спроса, основными компонентами роста ВВП будут выступать экспорт, инвестиции и доходы населения. "Основополагающим компонентом является экспорт. В текущем году мы видим, что белорусские производители довольно успешно торгуют на внешних рынках. По результатам девяти месяцев внешнеторговое сальдо составило $2,7 млрд. Мы планируем использовать это "экспортное окно возможностей" и в следующем году. Поэтому темпы роста экспорта запланированы на уровне выше 106%", - пояснил замминистра.

Для предприятий экспорт и валютная выручка - это ресурсы, которые в последующем будут использоваться и для оборотных, и для инвестиционных средств. "При этом мы видим, что будет расти не только наш традиционный энергетический сектор, а в большей степени поставки неэнергетических товаров. В частности, это продукция автомобилестроения, деревообработки, а также обрабатывающей промышленности", - добавил он.

Следующим показателем, который утвержден указом, является рост инвестиций на уровне 103,3%. "Здесь мы продолжаем создавать условия для того, чтобы инвесторы приходили в страну на долгосрочной основе. На днях во втором чтении был принят закон "Об инвестициях", также готовятся другие документы, которые должны существенно улучшить инвестиционный климат. Соответственно, мы также рассчитываем, что запланированный темп роста объемов инвестиций вполне достижим и сбалансирован", - подчеркнул Дмитрий Ярошевич.

Еще один, по сути, самый важный показатель - динамика доходов населения. "Мы исходим из того, что доходы должны быть заработанными. Если удастся реализовать планы по инвестициям, по экспорту, то доходы также вырастут. Это будут доходы на основе производительности труда. Здесь важно каждому осознавать, что только при условии, когда все мы, наши предприятия будут работать лучше, следовательно, и зарплата будет выше, - сказал он. - Номинально мы рассчитываем и на рост пенсий. В следующем году они должны увеличиться примерно на Br70. Опять же, будем исходить из возможностей бюджета и эффективности работы экономики", - пояснил заместитель руководителя экономического ведомства.

Говоря о показателе инфляции, Дмитрий Ярошевич отметил: "Это задача правительства и Национального банка. Мы планируем, что цены в следующем году вырастут не выше 6%. Это важный показатель, поскольку именно замедление цен с номинальным ростом заработных плат позволяет реально ощутить рост благосостояния населения", - акцентировал внимание он.

Основные резервы для поддержания инфляции в пределах 6% имеются как внешние, так и внутренние. "Мы никогда не останавливали работу по оптимизации себестоимости, повышению эффективности работы предприятий. Конечно, чем ниже себестоимость, тем меньше цена для конечного потребителя. Безусловно, есть и внешние факторы - мы видим, что цены достаточно высокие сейчас по продовольственной группе, по основным сырьевым товарам (металл, нефть) и прочим товарам, которые мы должны закупать. Мы предполагаем, что цены должны либо зафиксироваться на нынешнем уровне, либо может быть небольшое снижение по таким товарам. Следовательно, это также будет влиять на замедление цен - дефляцию", - рассказал он.

Что касается выхода на новые рынки, Дмитрий Ярошевич отметил: "При формировании прогноза по экспорту, мы исходили из роста наших основных торговых партнеров. Мы видим, что у рынков России, Китая, стран Африки достаточно высокие темпы роста. Причем традиционно эти рынки очень много импортируют. Соответственно, это хорошая возможность для экспорта белорусских товаров в эти государства. По данной теме активно работает и правительство, и сами предприятия", - поделился он.

Также замминистра обратил внимание, что пандемия, связанная с коронавирусом, рассматривается как один из основных рисков развития в следующем году. "Беларусь достаточно успешно смогла адаптироваться к новым условиям. Мы не останавливали свои производства ни в прошлом, ни в этом году. Мы как открытая экономика должны торговать и взаимодействовать с внешним миром. Поэтому ужесточение карантинных и иных мер в других государствах - для нас это риск, который мы учитываем. В то же время пандемия длится уже довольно долго, и наши предприятия, в принципе, уже адаптировались к новым условиям", - резюмировал Дмитрий Ярошевич.

Минэкономики рассчитывает, что Беларуси в следующем году удастся сохранить набранные торговые обороты.

БЕЛТА.-0-

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