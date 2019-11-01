Экспорт компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в январе-сентябре вырос на 21,7%

Во время заседания. Фото Министерства связи и информатизации

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост экспорта белорусских компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг в январе-сентябре, по предварительным данным, составил 121,7%. Об этом шла речь на заседании коллегии Министерства связи и информатизации, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет в целом по стране за девять месяцев увеличилось на 35 тыс. и составило 3,237 млн. Число абонентов IPTV увеличилось на 135,1 тыс. (до 2,121 млн), а число подключенных к IMS-платформе выросло на 317,6 тыс. и составило 3,28 млн.

На 312,6 тыс. увеличилось количество абонентов, подключенных по технологии GPON (до 2,51 млн). Ширина внешнего канала для доступа в интернет составила 1470 Гбит/с.

Коллегия Минсвязи акцентировала внимание руководителей на разработке бизнес-планов организаций на 2020 год и основных направлений развития до 2021 года. Также речь шла о необходимости исчерпывающих мер для оптимизации затрат.-0-