Экспорт лесопродукции через БУТБ в апреле вырос на 9%

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт лесопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу в апреле 2020 года вырос на 9%, до Br62,2 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"На экспортных торгах Белорусской универсальной товарной биржи с 1 по 21 апреля реализовано 405 тыс. куб.м пиломатериалов и щепы на общую сумму Br62,2 млн. Таким образом, в стоимостном выражении экспорт уже превысил результат марта на 9%. При этом увеличились и натуральные объемы экспорта: продажи пилопродукции выросли на 2%, до 170 тыс. куб.м, а щепы - на 21%, до 235 тыс. куб.м.", - сказал Роман Янив.

География сбыта также расширилась. В апреле пиломатериалы покупали компании из 18 стран. Традиционно больше всего приобретали организации из Германии (33%), Литвы (35%), Латвии (12%), Азербайджана (5%), Чехии (3%) и другие (12%). Щепа в основном поставлялась в Польшу (55%), Латвию (24%), Литву (11%) и Эстонию (9%).

Увеличился спрос на отечественную пилопродукцию со стороны Китая. "На биржевых торгах 21 апреля крупный поставщик лесопродукции УП "Беллесэкспорт" реализовал лот пиломатериалов в китайском направлении объемом 5 тыс. куб.м", - отметил пресс-секретарь. Предыдущая партия закупленных на бирже пиломатериалов уже отправилась в Китай 8 апреля контейнерным поездом. "Контейнерные поставки экономически целесообразны, поскольку на возврат контейнеров в КНР действует скидка от китайского правительства, которая покрывает значительную часть экспедиционных расходов. Кроме того, железнодорожная доставка в среднем в четыре раза быстрее морской", - пояснил Роман Янив.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо- и сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-