Экспорт металлопродукции через БУТБ в I полугодии вырос на 33%

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт металлопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу в первом полугодии увеличился на 33% до Br27 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"С начала года на экспортных торгах Белорусской универсальной товарной биржи реализована продукция черной и цветной металлургии на сумму Br27 млн. Это на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сказал Роман Янив. - Основной объем сделок пришелся на черные и цветные металлы, а также их лом и отходы. За первое полугодие компании из Германии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины закупили этой продукции на Br24 млн, превысив показатель 2019 года на 20%".

Кроме того, активно развивался совместный проект БУТБ и Белорусского металлургического завода (БМЗ). За отчетный период на рынок Польши реализован арматурный прокат на сумму порядка Br3 млн.

Как отметил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко, в планах биржи на ближайшую пятилетку существенно нарастить долю экспорта в структуре сделок с металлопродукцией.

"Сейчас экспорт занимает лишь 5% в обороте секции металлопродукции. Остальной объем обеспечивается за счет импорта и транзакций на внутреннем рынке. Такая ситуация сложилась ввиду того, что долгое время биржевая площадка позиционировалась прежде всего как закупочный инструмент. Однако с конца прошлого года мы взяли курс на развитие экспортного направления, и первой ласточкой стал наш совместный проект с БМЗ по диверсификации экспорта белорусской арматуры, - рассказал представитель БУТБ. - В дальнейшем мы планируем расширять товарную номенклатуру и осваивать новые перспективные рынки, чтобы в течение следующих пяти лет довести долю экспортных сделок как минимум до 20%".

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-