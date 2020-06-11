Экспорт металлопродукции через БУТБ в январе-мае увеличился на 13%

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь - май 2020 года экспорт металлопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу вырос на 13%, в том числе за счет поставок металлоизделий производства Белорусского металлургического завода, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"В январе - мае на экспортных торгах Белорусской универсальной товарной биржи реализовано 12,5 тыс. т изделий из черных и цветных металлов, их лома и отходов на общую сумму Br20,4 млн. Таким образом, в натуральном выражении объем экспорта вырос на 45%, а в стоимостном - на 13%", - сказал Роман Янив.

Основными рынками сбыта белорусской металлопродукции стали Германия, Канада, Латвия, Литва и Польша. При этом, как отметили в БУТБ, существенный вклад в рост экспортных показателей внесла арматура производства Белорусского металлургического завода, которая с декабря 2019 года поставляется за рубеж через биржевую площадку. "С начала года продажи арматуры БМЗ на экспорт составили Br2,7 млн. Все сделки совершались польскими компаниями, поскольку именно этот рынок был выбран в качестве приоритетного в соответствии с договоренностями между БМЗ и БУТБ", - сообщил начальник управления торгов металлопродукцией БУТБ Евгений Бурейко.

Он добавил, что для дальнейшего роста экспортных поставок целесообразно расширить географию потенциальных покупателей, а также номенклатуру реализуемых металлоизделий. "Первый шаг в этом направлении уже сделан: в конце мая мы провели первые торги арматурой БМЗ с прицелом на украинский рынок. Со временем планируем организовать аналогичные торговые сессии для других перспективных рынков. Думаю, что металлургический завод поддержит эту инициативу", - считает представитель биржи.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и предоставление помощи иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-