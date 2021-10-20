Экспорт металлопродукции через БУТБ за девять месяцев вырос в 1,5 раза

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспортные продажи металлопродукции через Белорусскую универсальную товарную биржу по итогам девяти месяцев 2021 года увеличились в 1,5 раза - до $25 млн. В натуральном выражении экспорт прирос на 27% - до 27,1 тыс. т, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В структуре сделок преобладала закупка отходов и лома черных и цветных металлов. На эти позиции пришлось около 75% экспортных поставок, а крупнейшим покупателем стала Латвия с суммой сделок $10,1 млн. Белорусский металлолом также поставлялся в Германию, Канаду, Литву, Польшу, Россию, США, Швейцарию и Эстонию.

Помимо отходов металла, высоким спросом на биржевых торгах пользовалась стальная арматура и катанка производства Белорусского металлургического завода. За январь - сентябрь через БУТБ реализовано 8,7 тыс. т этой продукции на $6,2 млн. Таким образом, в натуральном выражении продажи выросли в два раза, а в стоимостном - в 3,7 раза. Основными рынками сбыта были Латвия и Польша. При этом БУТБ ожидает постепенного увеличения доли реализации металлопроката БМЗ. Этому будет способствовать как ценовая конъюнктура на внешних рынках, так и перспективы расширения географии биржевых продаж.

"После довольно резкого падения в III квартале цены на металлоизделия в Европе сейчас в целом стабилизировались. Дальнейшему снижению мешает устойчивый спрос на металл со стороны предприятий строительной отрасли, а также жесткая ценовая политика металлургических компаний, которые отказываются продавать свою продукцию дешевле, ссылаясь на высокую стоимость энергоресурсов и растущие транспортные расходы. Поэтому возможности для наращивания объемов продаж белорусского стального проката в Евросоюз по-прежнему имеются. Вместе с тем сейчас ведется проработка альтернативных рынков сбыта в регионе Ближнего Востока. В частности, определенные надежды мы возлагаем на Израиль. Привлечением потенциальных покупателей уже занимается наш израильский брокер. Он же, скорее всего, возьмет на себя вопросы обеспечения логистики", - сообщили в пресс-службе БУТБ.

В январе - сентябре 2021 года общая сумма биржевых сделок по реализации металлопродукции на внутренний и внешние рынки составила Br1,5 млрд, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-