Экспорт организаций "Беллегпрома" в январе-апреле вырос на 15% до $142,3 млн

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем экспорта организаций, входящих в состав концерна "Беллегпром", в январе - апреле 2021 года вырос на 15% и составил $142,3 млн. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Объем импорта за этот период составил $75,3 млн, или 103,8%. Сальдо внешней торговли по концерну сложилось положительное в размере $67 млн", - отметила Татьяна Лугина.

В январе - апреле экспорт предприятий концерна в страны ЕС составил $20,2 млн, или 121,8% к соответствующему периоду прошлого года. Удельный вес экспорта в страны ЕС в общем объеме экспорта концерна - 14,2%, в январе - апреле 2020 года этот показатель был на уровне 13,4%. Экспорт в страны дальней дуги и другие страны составил $20,9 млн, или 102,2% к аналогичному периоду прошлого года. Удельный вес экспорта в страны дальней дуги и иные страны в общем объеме экспорта концерна достиг 14,7%, в январе - апреле 2020 года было 16,5%.

"Мы не сбрасываем со счетов китайский рынок, рассматриваем его как перспективный по ряду ассортиментных групп, таких как кожевенные и текстильные товары. Но, к сожалению, пока не можем похвастаться динамикой экспорта на этот рынок, однако продолжаем его осваивать, выставляем там наши образцы, ищем дилеров", - рассказала руководитель концерна.

По ее данным, в январе - апреле этого года экспортные поставки осуществлялись 55 предприятиями концерна в 48 стран мира. Увеличены экспортные поставки в 26 стран, в частности, в Россию (116,5%), Украину (110,3%), Литву (134,6%), Эстонию (177%), США (171,2%), Бельгию (108,5%), Италию (262,9%), Кыргызстан (143,3%), Армению (116,8%), Швецию (143,2%), Китай (122,6%), Узбекистан (107,3%), Чехию (220,7%), Словакию (240,7%), Францию (более чем в 15 раз), Израиль (393,8%) и другие.

"Что касается ассортимента, который пользуется спросом на внешних рынках, то надо отметить, что на рынках дальней дуги и ЕС это изделия Оршанского льнокомбината. В европейских странах в последний год неплохо реализуются швейные изделия", - сообщила Татьяна Лугина.

Также председатель "Беллегпрома" отметила положительную динамику работы концерна в текущем году по всем ключевым показателям. За четыре месяца выручка от реализации товаров получена в размере Br611,3 млн с темпом 112,8% к аналогичному периоду прошлого года. "Нашими предприятиями обеспечена прибыль от реализации продукции, она составляет Br61 млн и увеличилась на 16,4% по сравнению с январем - апрелем 2020 года. Чистая прибыль, полученная предприятиями, достигнута в размере Br25,8 млн, также обеспечен положительный темп роста чистой прибыли. Уменьшено количество убыточных предприятий, это наша плановая работа и мы с ней справляемся", - рассказала председатель концерна.

В состав концерна "Беллегпром" входят 73 организации. В Беларуси зарегистрировано порядка 2 тыс. юрлиц с основным видом экономической деятельности "Производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха".-0-