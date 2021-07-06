Экспорт организаций "Беллегпрома" в январе-мае вырос на 23%

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт организаций, входящих в состав концерна "Беллегпром", в январе - мае 2021 года вырос на 23,2% и составил $176 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу концерна.

"За январь - май 2021 года предприятия концерна "Беллегпром" произвели продукции на сумму $271 млн, или 104,5% к соответствующему периоду прошлого года. Среди лидеров - ковры и ковровые изделия (150,3%), трикотажные (103,4%) и корсетные изделия (145,1%), а также чулочно-носочные (109,3%), - отметили в пресс-службе. - Экспорт составил $176 млн - 123,2% к соответствующему периоду 2020 года. Более 65% произведенной продукции экспортировано в 50 стран мира".

В 3,6 раза увеличились поставки товаров легпрома в Италию, более чем в два раза - в США. Предприятия концерна нарастили экспорт в Россию (123%), Украину (119,3%), Литву (163%), Казахстан (108,8%), Эстонию (196,5%), Бельгию (128,6%), Кыргызстан (184,4%), Нидерланды (100,2%) - всего в 41 страну.

В натуральном выражении увеличение экспорта отмечается по льняным тканям на $6,1 млн, корсетным изделиям - на $4,9 млн, коврам - на $7,5 млн, чулочно-носочным изделиям - на $2,3 млн, обуви на - $1,3 млн.

Сальдо внешней торговли положительное - $81,5 млн. Выручка и прибыль от реализации выросла в 1,2 раза, чистая прибыль - в 4,2 раза, рентабельность продаж - на 0,7 процентных пункта и составила 9,9%.

Рост производительности труда превысил рост среднемесячной заработной платы на 11%.

В концерн "Беллегпром" входят 73 организации, 59 из которых промышленные. Промпредприятия делятся по отраслям: текстильная, швейная, трикотажная и кожевенно-обувная.-0-