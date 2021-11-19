Экспорт организаций "Беллегпрома" в январе-сентябре вырос более чем на 20%

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19 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Экспорт организаций "Беллегпрома" в январе-сентябре вырос на 21,5% и составил $332 млн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт концерна. Совет концерна прошел в Витебском государственном технологическом университете. "Место проведения выбрано не случайно, - отметила глава "Беллегпрома" Татьяна Лугина. - Сегодня хотелось бы не только рассмотреть результаты деятельности предприятий, но и предметно обсудить вопросы кадровой политики". По ее словам, за девять месяцев 2021 года предприятиями концерна произведено продукции на сумму почти $500 млн - 110,4% к соответствующему периоду прошлого года. Более 68% произведенной продукции экспортировано в 52 страны мира на сумму $332 млн (121,5% к прошлогоднему уровню). Поставки на экспорт выросли по льняным тканям на $13,8 млн, чулочно-носочным изделиям на $7,9 млн, корсетным изделиям - на $6,5 млн, коврам - на $5,8 млн, синтетическим пряжам - на $3,9 млн. Положительное сальдо внешней торговли получено в сумме $102 млн. Почти в два раза выросла чистая прибыль и составила Br78,2 млн, рентабельность продаж - 9,7%. Запасы готовой продукции снижены на Br28,8 млн. Участники мероприятия обсудили пути решения одной из самых болезненных проблем отрасли - обеспечения квалифицированными кадрами. Опытом работы по подготовке специалистов, их закреплению на местах поделился заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината Сергей Сидин, а проректор по учебной работе ВГТУ Ирина Петюль рассказала об актуальных проблемах подготовки кадров для отрасли легкой промышленности и возможных путях их решения. Татьяна Лугина отметила: "Витебский государственный технологический университет - кузница кадров для нашей отрасли. Мы сегодня услышали, что есть ряд серьезных вопросов как по набору молодых людей на специальности легкой промышленности, так и по их дальнейшему трудоустройству. Считаю, что необходимо создать рабочую группу, которая четко определит механизм взаимодействия учреждений образования и предприятий отрасли с целью реализации эффективной кадровой политики". Еще одной актуальной темой стало обсуждение путей развития промышленного туризма на предприятиях легкой промышленности. Представители МТЗ и "Коммунарки" поделились наработками в этой сфере. Татьяна Лугина подчеркнула, что для выполнения поручения Совета Министров работа по развитию промышленного туризма на предприятиях должна быть поставлена на должный уровень.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!