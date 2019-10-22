Экспорт организаций Минсельхозпрода в Свердловскую область в январе-августе вырос на треть

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт организаций Минсельхозпрода Беларуси в Свердловскую область России в январе-августе вырос на 36,6%. Об этом шла речь во время переговоров министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолия Хотько с министром агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрием Дегтяревым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества по увеличению объемов и расширению ассортимента взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия на рынки Беларуси и Свердловской области, обмен опытом в развитии агропромышленного производства, аграрной науки и образования. "В январе-августе 2019 года товарооборот организаций Минсельхозпрода со Свердловской областью сложился в сумме $12,69 млн (136,4% к уровню соответствующего периода 2018-го). Экспорт составил $11,95 млн (136,6%), импорт - $739,4 тыс. (132,6%)", - сказали в пресс-службе.

С уральским регионом активно сотрудничают ОАО "Савушкин продукт", ОАО "Поставский молочный завод", ОАО "Волковысский мясокомбинат", ОАО "Бабушкина крынка" и др. Белорусские предприятия поставляют в Свердловскую область замороженную говядину, пахту, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры, творог, солодовый экстракт, консервированные овощи и иную продукцию. В свою очередь из Свердловской области импортируются племенная птица и оборудование для сельского хозяйства.

За время визита в Беларусь российская делегация посетила ряд предприятий, на которых свердловским специалистам был показан широкий спектр выпускаемой в стране сельскохозяйственной техники и оборудования, продемонстрировали технологии производства и переработки молочной и другой сельскохозяйственной продукции.-0-