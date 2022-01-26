26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт организаций НАН Беларуси в 2021 году достиг $50 млн. Об этом сообщил председатель Президиума НАН Беларуси академик Владимир Гусаков на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки и 100-летию белорусской академической науки, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Гусаков отметил, что организации НАН выполняют работы не только для нужд внутреннего рынка, но и на экспорт. "По предварительным данным, в 2021 году экспорт организаций НАН составил $50 млн. И несмотря на сложные условия пандемии и санкции, мы не снизили этот показатель, мы по-прежнему активно работаем со своими зарубежными партнерами и коллегами", - сказал он.

В качестве примера успешной работы на экспорт Владимир Гусаков привел работу НПЦ "ХимФармСинтез", который занимается производством новейших препаратов. "Они смогли увеличить свой экспорт c $227 тыс. в 2020 году до $717 тыс. в 2021-м", - сообщил академик.

Он подчеркнул, что "по статусу в государстве, решаемым задачам и предъявляемым к академическим ученым требованиям НАН Беларуси является уникальной организацией - от идеи до разработки с созданием собственных производств, прямой работой академических ученых практически со всеми крупными предприятиями".

По словам председателя Президиума НАН, когда в академию приезжают коллеги из других стран, они восхищаются ее организацией и результатами. "Российские коллеги в последнее время активно об этом говорят. И даже украинские коллеги, хотя там и сохраняется Академия наук с институтами, но такого выхода на производство, как у нас, у них нет", - поделился он.

НАН Беларуси является крупнейшим генератором знаний, источником новых идей и разработок и, как следствие, крупнейшим в стране создателем интеллектуальной собственности, лидером по инновациям, подчеркнул Владимир Гусаков.-0-