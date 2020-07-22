Экспорт пиломатериалов через БУТБ в I полугодии вырос на 3%

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт пиломатериалов через Белорусскую универсальную товарную биржу в первом полугодии увеличился на 3% - до Br316 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Основные покупатели реализуемой на биржевых торгах пилопродукции - резиденты стран Европейского союза, на долю которых приходится более 80% продаж. Оставшийся объем выкупают компании из Азербайджана, Великобритании, Грузии, Израиля, Китая, Ливана, Молдовы, США, Туркменистана и Турции. Наибольшим спросом традиционно пользуется обрезная доска из древесины хвойных пород и деревянные заготовки для производства тары", - рассказал Роман Янив.

По мнению начальника управления торгов лесопродукцией БУТБ Евгения Малышева, положительная динамика обеспечивается за счет тесного взаимодействия биржи с крупнейшими отечественными экспортерами, а также благодаря активной работе аккредитованных на БУТБ иностранных брокеров. "На объемы биржевых торгов влияет целый ряд факторов, причем далеко не все они положительные. Например, в текущем году экономика стран Евросоюза, основных потребителей белорусской пилопродукции, была буквально парализована из-за пандемии COVID-19. Несмотря на это, наши показатели по экспорту не только не ухудшились, но и немного выросли", - отметил он.

Представитель БУТБ считает рост экспорта заслугой белорусских деревообрабатывающих предприятий, которые смогли предложить конкурентоспособные цены и удобную логистику, а также брокеров-нерезидентов, постоянно привлекающих на биржу новых покупателей из Европы, Азии и других регионов. "Учитывая восстановление деловой активности на ключевых рынках сбыта пиломатериалов, рассчитываем, что экспорт будет расти и во втором полугодии. Возможно, даже более высокими темпами", - добавил Евгений Малышев.

Экспортные биржевые торги лесопродукцией проводятся на БУТБ еженедельно по вторникам. На продажу выставляется обрезная и необрезная доска, пиломатериалы для тары, щепа, топливные брикеты и гранулы, макулатура, целлюлоза, бумага, картон, деревянные колья и столбы, шпалы и т.д. За январь - июнь общая сумма экспортных сделок составила Br381 млн.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе, главная функция которой - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-