Экспорт пиломатериалов организаций Минлесхоза в 2018 году превысит 3 млн куб.м

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства лесного хозяйства Беларуси по итогам 2018 года нарастят экспорт пиломатериалов. По прогнозам, он составит более 3 млн куб.м, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.
В 2017 году экспорт пиломатериалов вырос в 1,5 раза по сравнению с 2016-м и составил более 2,3 млн куб.м. "Такая же тенденция наблюдается в нынешнем году. Экспорт пиломатериалов растет и, по прогнозам, превысит 3 млн. куб.м", - проинформировал Валентин Шатравко.
Первый замминистра напомнил, что в Беларуси с 2016 года запрещен экспорт необработанных круглых лесоматериалов. В связи с природными катаклизмами глава государства в прошлые годы давал разрешение на экспорт определенного количества кругляка. В 2018 году вся древесина перерабатывается внутри страны для поставок на экспорт товара с высокой добавленной стоимостью. -0-
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