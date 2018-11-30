Экспорт пиломатериалов организаций Минлесхоза в 2018 году превысит 3 млн куб.м

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства лесного хозяйства Беларуси по итогам 2018 года нарастят экспорт пиломатериалов. По прогнозам, он составит более 3 млн куб.м, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, передает корреспондент БЕЛТА.

Валентин Шатравко

В 2017 году экспорт пиломатериалов вырос в 1,5 раза по сравнению с 2016-м и составил более 2,3 млн куб.м. "Такая же тенденция наблюдается в нынешнем году. Экспорт пиломатериалов растет и, по прогнозам, превысит 3 млн. куб.м", - проинформировал Валентин Шатравко.

Первый замминистра напомнил, что в Беларуси с 2016 года запрещен экспорт необработанных круглых лесоматериалов. В связи с природными катаклизмами глава государства в прошлые годы давал разрешение на экспорт определенного количества кругляка. В 2018 году вся древесина перерабатывается внутри страны для поставок на экспорт товара с высокой добавленной стоимостью. -0-