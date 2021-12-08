Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в Башкортостан в январе-октябре вырос на 27%

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в Башкортостан (Россия) в январе - октябре вырос на 27%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Предприятия "Беллесбумпрома" намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество с партнерами из Башкортостана. У предприятий концерна в текущем году начали расти поставки продукции деревообработки и целлюлозно-бумажного производства в Башкортостан. Так, за десять месяцев экспорт в этот регион России вырос более чем на 27% и превысил $1,9 млн", - рассказали в пресс-службе.

В основе товарной структуры поставляемых товаров продукция глубокой переработки древесины - мебель на сумму более $1,6 млн. Поставляются также древесноволокнистые плиты, бумага, картон, различная тара и прочие виды изделий из древесины.

Из новых видов продукции, которые начали поставляться в Башкортостан в текущем году, - обои. Холдинг "Белорусские обои" заключил с компанией из Уфы долгосрочный контракт на поставку обойной продукции различного ассортимента. На предприятии уверены, что это сотрудничество будет развиваться и набирать обороты. Покупателей из российского региона полностью устраивают качество белорусских обоев, цена и разнообразие дизайнерских рисунков.

Положительная динамика наблюдается по реализации древесных плит (экспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос почти в 3,5 раза), бумаги и картона (в 2,6 раза), мебели (в 1,2 раза).-0-