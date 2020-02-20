20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт предприятий "Беллесбумпрома" в Египет с 2015 года вырос в три раза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

"Предприятия "Беллесбумпрома" планомерно осваивают рынки африканского континента. Экспортируются в страны Африки в основном бумага, картон и фанера. В 2019 году пошли первые поставки продукции в Гану, Камерун, Кению, Нигерию и Марокко. Освоение же рынков стран Африки предприятия концерна начали с Египта. В эту страну поставки осуществляются уже на протяжении пяти лет. С 2015 года они увеличились в три раза - до $1,2 млн", - сказали в пресс-службе.

С августа 2019 года РУП "Завод газетной бумаги" в Шклове начало поставлять в Египет тонированную газетную бумагу (кремового и оранжевого цветов), на которой там печатают Коран. Такой бумаги в прошлом году было поставлено на $461 тыс. Как сообщили на предприятии, заказы на этот год тоже есть. Только в феврале планируется поставить 165 т газетной тонированной бумаги в Египет.

Предприятия концерна продолжают экспорт и на иные освоенные в прошлом году рынки африканского континента. В 2019-м общий экспорт в страны Африки составил $1,52 млн. Как отметили в пресс-службе, есть все предпосылки к тому, что в этом году объемы поставок прирастут.-0-